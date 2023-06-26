لضمان وفرة “الزيت”.. عون يعاين مخزون وعملية الإنتاج بمصنع “محروسة”

أمر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بتقديم برنامج لإعادة تأهيل وتطوير المؤسسة العمومية لصناعة الزيوت الغذائية “محروسة”، وعاين مستوى التخزين والانتاج.

وأفاد بيان للوزارة، أن تعليمات الوزير جاءت خلال زيارة “فجائية” قام بها الوزير لهذه المؤسسة العمومية، حيث عاين “مختلف وحدات مصنع إنتاج زيت المائدة ووقف على مستوى المخزون من منتجات وسلع نهائية ومواد أولية خاصة بعملية الإنتاج، بما يضمن الوفرة المستمرة والدائمة للزيت النباتي وتفاديا لحالة الضغط والتذبذب التي قد يقع فيها السوق مستقبلا”

كما تدخل الزيارة في إطار “السهر الدائم على وفرة وتموين السوق الوطنية بالمواد الضرورية واسعة الاستهلاك”.

كما عاين الوزير، الذي كان مصحوبا بالرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية “أقروديف”، ومدير مصنع “محروسة” مختلف ورشات و وحدات إنتاج المؤسسة، لاسيما تلك التي تتطلب عمليات صيانة ورسكلة.

وأمر الوزير عون “بتقديم برنامج لإعادة تأهيلها وتطويرها وتقديمها للمصالح المختصة بالوزارة لدراستها”، مشددا على “ضرورة الإسراع في عملية تحديث الورشات والممر المركزي نهاية شهر جويلية الجاري كأقصى تقدير”.

كما أوضح البيان أن الوزير استمع إلى انشغالات العمال، وأسدى في هذا الصدد تعليمات “بضرورة التكفل العاجل بانشغالاتهم المهنية والاجتماعية”، داعيا إياهم إلى “توحيد جهودهم للنهوض بالمصنع والرفع من مستوى الإنتاج”.