لطفي بوكواسة لإدارة لقاء النجم الساحلي والنادي البنزرتي

أعلنت إدارة التحكيم التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم، ، تعيينات الجولة 14 (الأخيرة) من المرحلة الأولى للدوري التونسي الممتاز.

حيث عين طاقم تحكيم جزائري بقيادة لطفي بوكواسة، لإدارة مباراة النجم الساحلي والنادي البنزرتي، لحساب المجموعة الأولى أيضا.ويساعد بوكواسة، مواطنه “محمد سراج وعادل عبان”، والحكم الرابع نبيل بوخلفة.وتقرر تعيين طاقم تحكيم مصري، بقيادة محمود ناجي، لإدارة مباراة الترجي وأمل حمام سوسة، ضمن منافسات المجموعة الاولى.

وسيكون في مساعدة ناجي، كل من “سمير جلال وهاني عبد الفتاح”، وإبراهيم نور الدين (حكم رابع). وكان هلال الشابة قد طالب إدارة التحكيم رسميا، بتعين طاقم تحكيم أجنبي لمباراته ضد الصفاقسي، لكن طلبه قوبل بالرفض، وجرى تعيين الحكم التونسي وليد الجريدي للمواجهة.