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لطيفة التونسية تناشد الدول العربية إنقاذ بلدها     

الشروق أونلاين
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لطيفة التونسية تناشد الدول العربية إنقاذ بلدها     

ناشدت المطربة لطيفة التونسية، السبت،  الدول العربية إنقاذ بلدها بعد تدهور الوضعية الصحية بسبب وباء كورونا.

وقالت لطيفة في تغريدة على صفحتها الرسمية عبر تويتر أن الوضع صعب وكارثي، وأن الشعب التونسي لا يستحق أن يكابد هذه المعاناة، كما طلبت من جمهورها الدعاء لبلدها بتخطي الكارثة الحالية.

لطيفة استغلت منصتها على موقع تويتر لحشد الدعم لبلدها تونس، مؤكدة أن انهيار القطاع الصحي بعد انتشار فيروس كورونا، ينذر بالخطر، وقالت في تغريدتها الأولى: ياااااااارب استودعتك بلادى واهلى وناسى ياااارب لطفك بتونس انت القادر على كل شىء يا رب العالمين.

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