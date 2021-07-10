لطيفة التونسية تناشد الدول العربية إنقاذ بلدها
ناشدت المطربة لطيفة التونسية، السبت، الدول العربية إنقاذ بلدها بعد تدهور الوضعية الصحية بسبب وباء كورونا.
وقالت لطيفة في تغريدة على صفحتها الرسمية عبر تويتر أن الوضع صعب وكارثي، وأن الشعب التونسي لا يستحق أن يكابد هذه المعاناة، كما طلبت من جمهورها الدعاء لبلدها بتخطي الكارثة الحالية.
قلبى واجعنى على بلادى يارب كل البلدان تساعد تونس واملى كبير فى بلداننا العربيه الوضع صعب وكارثى والله شعبنا مايستاهل الى احنا فيه . 🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳#تونس_تستغيث #المملكة_العربية_السعودية #جمهورية_مصر_العربيه #الإمارات_العربية_المتحدة
— Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 10, 2021
لطيفة استغلت منصتها على موقع تويتر لحشد الدعم لبلدها تونس، مؤكدة أن انهيار القطاع الصحي بعد انتشار فيروس كورونا، ينذر بالخطر، وقالت في تغريدتها الأولى: ياااااااارب استودعتك بلادى واهلى وناسى ياااارب لطفك بتونس انت القادر على كل شىء يا رب العالمين.