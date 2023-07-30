لعبة باريس مكشوفة لزعزعة استقرار إفريقيا والجزائر

عبر بيادقها الإعلامية الرامية لزرع الفوضى.. خبراء:

أبرز خبراء للإذاعة، الأحد، لجوء فرنسا إلى بيادقها الإعلامية لزرع الفوضى في لعبة باريسية مكشوفة لزعزعة استقرار القارة الإفريقية وقائدتها الجزائر.

في حصة خاصّة بثتها القناة الإذاعية الأولى، وتناولت السقطة الجديدة للإعلام الفرنسي ممثلاً في قناة “فرانس 24″، أبرز الدكتور رابح لعروسي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أنّ فرنسا تلجأ إلى بيادقها الإعلامية للتضليل وزرع الفوضى وقذف سهام الحقد والغلّ اتجاه الجزائر وإفريقيا.

من جهته، أوضح الدكتور مولاي بومجوط، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة البليدة، أنّ القناة تابعة لمجمع فرانس ميديا موند الذي يعدّ الجمعية الأمّ لقناة فرنسا الدولية، هذه الأخيرة لديها أهداف سياسية ترمي إلى زعزعة استقرار الدول العربية خاصة الجزائر.

وأضاف: “ليست هذه المرة الأولى التي تتهجم فيها فرانس 24 على الجزائر، ففي فترة كورونا حاولت تشويه الحقائق وتضخيم الأحداث، والشيء نفسه مارسته في تعاطيها الإعلامي مع ملف حرائق الغابات والذي كان مختلفا عن الدول الأخرى، حيث حرصت على تقديم أخبار زائفة وكاذبة”.

وفي السياق ذاته، أكّد، إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة ليبيا، أنّ الدول الإفريقية مطالبة اليوم على اختلاف لغاتها ودياناتها بالتوحّد في وجه كل من يحاول طمس هويتها وزرع الفتن وسط شعوبها والتربص بأمنها السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى التعويل على قيادة الجزائر للقارة السمراء نحو مستقبل أفضل للأفارقة.