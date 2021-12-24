لعبة للأطفال مصممة على شكل نرجيلة!

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدّعي ناشروها انّها لعبة للأطفال على شكل نرجيلة بلاستيكيّة تباع في الأسواق، ما حرك حفيظة الكثيرين ممن اعترضوا على الفكرة جملة وتفصيلا.

تبدو في الصورة لعبة بلاستيكيّة ملوّنة على شكل نرجيلة وتظهر على علبتها صور أطفالٍ وكتابات باللغة الإنجليزيّة تشير إلى أنّها مخصّصة للأطفال الذين يفوق عمرهم الثلاث سنوات.

وحظيت الصورة بآلاف المشاركات على موقع فيسبوك وأثارت مئات التعليقات الرافضة بشدّة لهذه اللعبة لما تشكّله من خطرٍ على عادات الأطفال.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الصورة المتداولة ليست للعبة حقيقيّة بل هي مجرّد تصميم إلكترونيّ نشر على سبيل الفكاهة.

وأضاف التقرير إنه بمجرّد التفتيش عن اسم اللعبة “My first hookah” في محرّك غوغل، يظهر عدد من المقالات المنشورة في مواقع متخصّصة في التدقيق بصحّة الأخبار، تفنّد حقيقتها.

وأشارت هذه المواقع أنّ هذه النرجيلة هي مجرّد تصميم نشره على سبيل الفكاهة مصمّم يدعى آدم باديلا.

وبالفعل يرشد التفتيش في حساباته الرسميّة على موقعي فيسبوك وتويتر إلى التصميم نفسه منشوراً في 15 ديسمبر 2021. وقد عمد المصمّم إلى وضع علامة مائيّة باسمه على المنتج.

ويزخر الحساب بتصاميم ساخرة معدّلة رقمياً، وقد سبق للمصمّم أن أثار الجدل عام 2017 عندما نشر تصميماً ساخراً لسيجارة إلكترونيّة مخصّصة للأطفال.