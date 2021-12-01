“لعبنا بجد ومنتخب السودان ليس ضعيفا”

هلال العربي سوداني:

نوه هلال العربي سوداني، مهاجم المنتخب الوطني، بالانتصار العريض الذي حققه الخضر، الأربعاء، على منتخب السودان في افتتاح مشوارهم في بطولة العرب الفيفا بنتيجة 4-0، مشيرا إلى أن تسجيل أربعة أهداف في شباك السودان لا يعكس أبدا مستواه الحقيقي ولا يعني أنه منافس ضعيف.

وقال لاعب الفتح السعودي عقب نهاية المباراة: “نحن نحترم السودان هو ليس منتخب ضعيف،أخذنا المباراة بكل جد لعبنا بطريقة جيدة وقدمنا مجهودات كبيرة للفوز الذي كان حليفنا”.

واعترض سوداني على تسمية هذا المنتخب الذي يخوض بطولة كأس العرب بقطر، بالفريق الرديف أو منتخب اللاعبين البدلاء. وقال:” في المنتخب الجزائري لا يوجد منتخب ثان او منتخب يتشكل من اللاعبين البدلاء، لقد جئنا إلى الدوحة من أجل تشريف الألوان الوطنية وأفضل تمثيل لبلدنا”.