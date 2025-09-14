لعب أساسيا فصار هدّافا

كافأ المهاجم مروان زروقي مدربه في وفاق سطيف أنطوان هاي بِثلاثة أهداف، بعد منحه فرصة اللعب أساسيا.

وشارك زروقي بديلا في مقابلتَي الوفاق أمام اتحاد خنشلة (د69) وشبيبة الساورة (د77)، في الجولتَين الأولى والثانية من عمر البطولة الوطنية “موبيليس”، ولم يتمكّن من هزّ الشباك. بينما لعب أساسيا ضد مولودية البيّض وشباب قسنطينة في الجولتَين المواليتَين، وسجّل هدفا ثم ضاعف الغلّة بِهدفَين آخرَين.

ويتصدّر مروان زروقي لائحة هدّافي البطولة الوطنية بِرصيد 3 أهداف، علما أن مدة عقد هذا اللاعب البالغ 24 سنة من العمر تنقضي في الـ 30 من جوان 2027.