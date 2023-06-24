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رياضة

لعب ضد “الخضر” عام 2003.. وفاة دولي بلجيكي داخل مقهى

الشروق الرياضي
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لعب ضد “الخضر” عام 2003.. وفاة دولي بلجيكي داخل مقهى
الأرشيف
سيدريك روسيل

فارق اللاعب الدولي البلجيكي السابق سيدريك روسيل بعد ظهيرة السبت الحياةَ، عن عمر يُناهز 45 سنة.

وكان سيدريك روسيل جالسا في شرفة إحدى مقاهي مدينة مون البلجيكية، قبل أن يتعرّض لِنوبة قلبية.

ورغم الوصول السريع لِفرقة الإسعاف، إلّا أن سيدريك روسيل لفظ أنفاسه الأخيرة. يقول تقرير صحيفة “لا فونير” البلجيكية.

وكان سيدريك روسيل حاضرا رفقة منتخبه الوطني البلجيكي، الذي واجه “الخضر” بِملعب “19 ماي 1956” بِعنابة، في مباراة ودّية بِتاريخ الـ 12 من فيفري 2003. وحينها دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 80 (الصورة المُدرجة أدناه).

وكانت مباراة الجزائر أوّل لقاء دولي للاعب سيدريك روسيل، بِزيّ منتخب بلاده بلجيكا. وذلك في منصب مهاجم.

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