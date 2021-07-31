لعروسي يبدأ مغامرته الجديدة

خاض اللاعب الجزائري المغترب ياسر لعروسي مساء السبت، أوّل مباراة له مع فريقه الجديد تروا الفرنسي.

وتعادل فريق تروا بِنتيجة (1-1) مع نادي بوردو الفرنسي، ضمن إطار استعدادات الطرفَين للموسم الجديد.

وشارك المدافع ياسر لعروسي أساسيا بِزيّ فريق تروا، وخاض كامل أطوار مواجهة نادي بوردو.

وكان لعروسي (20 سنة) – ابن ولاية الوادي – قد انتقل في الأيّام القليلة الماضية من فريق ليفربول الإنجليزي (صنف الأواسط) إلى نادي تروا الفرنسي، لِمدّة 5 مواسم.

وفي الطرف المقابل، دخل اللاعبان الدوليان الجزائريان المدافع عبد الجليل مديوب ومتوسط الميدان الهجومي مهدي زرقان، إلى أرضية الميدان بديلَين في الدقيقة الـ 75، وحينها كان فريقهما بوردو مُنهزما بِهدف لِصفر.

وطرد الحكم اللاعب الموزمبيقي إيدسون ميكسر مدافع فريق بوردو في الدقيقة الـ 72، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.