لعروسي يتحدّث عن اتّصالاته مع بلماضي لِارتداء زيّ “الخضر”

تطرّق الوافد الجديد إلى بيت المنتخب الوطني الجزائري ياسر لعروسي، إلى قرار تمثيل ألوان “مُحاربي الصّحراء” وأمور أخرى.

وقال لعروسي البالغ من العمر 22 سنة، عن ارتداء زيّ المنتخب الوطني الجزائري: “أبصرت النّور في الجزائر. إنه اختيار القلب. وهذا يجعل عائلتي فخورة. جَدَّاتَايَا تشعران بِالسّعادة الغامرة. ما هي علاقتي بالجزائر؟ وُلدت هناك، وغادرت إلى فرنسا عندما كان عمري 9 أشهر. لكنّني كنت أعود إلى موطني كل صيف تقريبا مع والدتي. أنا من وادي سوف بوّابة الصحراء. إنه مكان جميل جدّا. كنت أرغب دائما في اللّعب للجزائر”.

وأضاف المدافع الأيسر لِنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها لِجريدة “ليكيب” الفرنسية: “لقد اتّصل بي جمال بلماضي في جانفي 2020، بعد أول مباراة احترافية لي ضد إيفرتون. في ذلك الوقت، كنت قد بدأت للتوّ مسيرتي المهنية. كنت في منتصف عملية التطوير الخاصة بي. لم أكن لاعبا محترفا 100%. لكن من الجيّد أن أعرف أن بلماضي كان يُعاينني. ومن المنطقي أنه عندما بدأت الانتقال إلى تروا والآن إلى شيفيلد، اتّصل بي مرّة أخرى. قلت له نعم على الفور، لأنني أعتقد أنني أكثر تصميما لِجعل نفسي مُتاحا للمنتخب الجزائري”.

وبقيت بعض الإجراءات الإدارية البسيطة، ويُرسّم ياسر لعروسي التحاقه بـ “الخضر”. حيث يُفترض أن يُشارك في مقابلتَي الصّومال والموزمبيق شهر نوفمبر المقبل، بِرسم ضربة انطلاقة تصفيات كأس العالم 2026. كما جاء على لسان النّاخب الوطني جمال بلماضي في آخر مؤتمر صحفي له.