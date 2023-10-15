لعروسي يدعو لاعبا مُغتربا للالتحاق بِصفوف “الخضر”

ياسر لعروسي (من اليمين ) رفقة مايكل أوليز بِزيّ منتخب فرنسا آمال، في بطولة أوروبا لِهذه الفئة شهر جوان 2023.

دعا الوافد الجديد إلى بيت المنتخب الوطني الجزائري ياسر لعروسي، الأحد، لاعبا آخر مغتربا للالتحاق بِصفوف “الخضر”.

ولجأ المدافع لعروسي إلى منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وكتب: “مايكل أوليز، نحن في انتظارك” (الصورة المُدرجة أدناه/ لعروسي رفقة هشام بوداوي).

وسبق للعروسي وأوليز وأيضا أمين غويري وريان شرقي في جوان الماضي، أن مثّلوا ألوان منتخب فرنسا آمال في بطولة أمم أوروبا لِهذه الفئة.

وأبصر مايكل أوليز النّور بِالعاصمة البريطانية لندن في عام 2001، من أمّ جزائرية وأب نيجيري.

ووصل أوليز إلى مفترق الطرق، الأمر المُرادف لِارتداء زيّ المنتخب الوطني الجزائري أو الفرنسي أو الإنجليزي أو النيجيري. عِلما أنه لم يلعب أيّ لقاء رسمي مع أيّ منتخب كان (صنف الأكابر)، ولوائح “الفيفا” تسمح له بِتغيير الجنسية الرّياضية.

ويرتدي أوليز زيّ نادي كريستال بالاس الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

وينشط مايكل أوليز في منصبَي صانع ألعاب وجناح.