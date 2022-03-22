لعروسي يُفضّل “ديكة” فرنسا

اختار اللاعب الجزائري المغترب ياسر لعروسي، الثلاثاء، تمثيل ألوان منتخب فرنسا لِفئة أقلّ من 23 سنة.

ولم يسبق للمدافع ياسر لعروسي (21 سنة) ارتداء زيّ أيّ منتخب دولي، ولدى كلّ الفئات، بعدما كان مرشّحا لِتمثيل ألوان “الخضر”. ما يفيد أنه استلم لِأوّل مرّة دعوة اللّعب على مستوى الفرق الوطنية.

واستنجد التقني سيلفان ريبول مدرب منتخب فرنسا لِصنف الآمال، الثلاثاء، بِلاعب الخط الخلفي لعروسي، تعويضا لِزميله المصاب كونتان ميرلان. كما ذكره اتحاد الكرة المحلّي.

ويستعدّ منتخب فرنسا لِفئة أقلّ من 23 سنة في الأيّام القليلة المقبلة، لِمواجهة فريق جزر فيروي بِرسم تأهيليات بطولة أمم أوروبا لِصنف أقلّ من 23 سنة، ثم خوض لقاء ودّي أمام إيرلندا الشمالية.

وأبصر ياسر لعروسي النور بِولاية الوادي في مطلع 2001، قبل أن تُهاجر أسرته إلى فرنسا وتستقرّ هناك.

ويرتدي ياسر لعروسي زيّ نادي تروا من القسم الأوّل الفرنسي، بِعقدٍ بدأت مدّته في الصيف الماضي وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2026. بعد أن مثّل ألوان فريقَي لوهافر من البلد ذاته وليفربول الإنجليزي للأواسط.

ولعب لعروسي 5 مقابلات في بطولة فرنسا للموسم الحالي، من أصل 29 مواجهة خاضها فريقه تروا. يوجد بينها لقاء واحد شارك فيه أساسيا.

وهكذا سار ياسر لعروسي على خطى أمين غويري ومايكل أوليز، اللّذَين التحقا في تاريخ سابق بِمنتخب فرنسا للآمال.