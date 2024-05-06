لعقاب: البعد العروبي للصحافة الجزائرية كان ظاهرا بقوة خلال الحقبة الاستعمارية

أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، على بروز البعد العروبي الاسلامي للصحافة الجزائرية خلال الحقبة الاستعمارية من 1830 إلأى غاية 1962، مستشهدا في ذلك بأسبوعية كوكب أفريقيا 1914،وهي أول جريدة ناطقة باللغة العربية.

وقال الوزير لعقاب، خلال إشرافه على افتتاح ملتقى وطني يحمل عنوان ” الصحافة والصحفيين الجزائريون خلال الحقبة الاستعمارية 1830-1962″، بأن الصحفيين الجزائريين لعبوا دورا في الثورة التحريرية المبتركة، كلٌ بما استطاع إليه سبيلا، مضيفا بأن “الهدف الكبير من هذا الملتقى هو ابراز أن وجود صحفيين معناه وجود نخبة قبل الاحتلال، بالتالي وجود إتصال قبل الاحتلال، ووجود ثقافة قبل الاحتلال.

وفي كلمته أمام الحضور، تطرق الوزير لعقاب، إلى عناوين الصحب التي أسسها جزائريون في إطار حرب تحرير الوعي، حيث قال “خلال الحقبة الاستعمارية عشرات الصحف صدرت وأوقفت في معركة وعي بين النخبة الصحفية والمستعمر الفرنسي، وهو ما يدب على وجود إصرار على المقاومة الاعلامية بدون كلل أو ملل”.

وكشف لعقاب، عن اولى محاولات ظهور الصحافة الجزائرية بمدينة عنابة، ويتعلق الامر بجريدة “الحق” التي صدرت سنة 1893، والتي كانت تحت ادارة الاستاذ سليمان بن قسي، الذي يعتبر اول مدير عام في تاريخ الصحافة الجزائرية وعمر سمار او مدير تحرير.