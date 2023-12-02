لعقاب: مكاسب جديدة لقطاع الإعلام قريبا

أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يسعى لتحقيق مكاسب جديدة لفائدة قطاع الإعلام.

وقال لعقاب، السبت، خلال إشرافه على افتتاح فعاليات ندوة فكرية حول “الاعلام والتحديات الراهنة”، وذلك في إطار الاحتفالية الخاصة باليوم الوطني للصحافة.” إن مصالحه أنهت تجسيد ما تبقى من التزامات الرئيس تبون بخصوص قطاع الإعلام.

وأضاف الوزير لعقاب أن تنصيب سلطتي الضبط ومجلس أداب وأخلاقيات المهنة سيكون قريبا.

وللإشارة يتضمن برنامج هذه الندوة المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، عدة مداخلات وكذا ورشات حول الصحافة الورقية وإشكالية الطباعة، الصحافة الالكترونية .. تحديات ورهانات، دور سلطات الضبط في الارتقاء بالعمل الصحفي وأخلاقيات المهنة وحرية الصحافة.. تكامل وتنافر.

ويحضر فعاليات هذه الندوة الفكرية، إطارات سامية في الدولة، وشخصيات وطنية وأعضاء من الحكومة، وممثلون عن عدة قطاعات وزارية وهيئات رسمية.

كما يحضر هذه الفعاليات السفير الفلسطيني بالجزائر وشخصيات عربية وإفريقية، وممثلون عن البرلمان والمجتمع المدني وكذا المؤسسات الاعلامية.