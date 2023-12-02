-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

لعقاب: مكاسب جديدة لقطاع الإعلام قريبا

الشروق أونلاين
  • 124
  • 0
لعقاب: مكاسب جديدة لقطاع الإعلام قريبا

أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يسعى لتحقيق مكاسب جديدة لفائدة قطاع الإعلام.

وقال لعقاب، السبت، خلال إشرافه على افتتاح فعاليات ندوة فكرية حول “الاعلام والتحديات الراهنة”، وذلك في إطار الاحتفالية الخاصة باليوم الوطني للصحافة.” إن مصالحه أنهت تجسيد ما تبقى من التزامات الرئيس تبون بخصوص قطاع الإعلام.

وأضاف الوزير لعقاب أن تنصيب سلطتي الضبط ومجلس أداب وأخلاقيات المهنة سيكون قريبا.

وللإشارة يتضمن برنامج هذه الندوة المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، عدة مداخلات وكذا ورشات حول الصحافة الورقية وإشكالية الطباعة، الصحافة الالكترونية .. تحديات ورهانات، دور سلطات الضبط في الارتقاء بالعمل الصحفي وأخلاقيات المهنة وحرية الصحافة.. تكامل وتنافر.

ويحضر فعاليات هذه الندوة الفكرية، إطارات سامية في الدولة، وشخصيات وطنية وأعضاء من الحكومة، وممثلون عن عدة قطاعات وزارية وهيئات رسمية.

كما يحضر هذه الفعاليات السفير الفلسطيني بالجزائر وشخصيات عربية وإفريقية، وممثلون عن البرلمان والمجتمع المدني وكذا المؤسسات الاعلامية.

 

مقالات ذات صلة
من أجل مقاضاة الكيان الصهيوني.. انطلاق فعاليات ندوة الجزائر الدولية

من أجل مقاضاة الكيان الصهيوني.. انطلاق فعاليات ندوة الجزائر الدولية

اجتماع الحكومة: بحث سبل تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتوفير المنتوجات

اجتماع الحكومة: بحث سبل تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتوفير المنتوجات

الجزائر تحتضن ندوة دولية لمقاضاة قادة الكيان الصهيوني

الجزائر تحتضن ندوة دولية لمقاضاة قادة الكيان الصهيوني

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر7 ولايات

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر7 ولايات

الوزير الأول يستقبل سفير قطر بالجزائر

الوزير الأول يستقبل سفير قطر بالجزائر

الوزير بن مرادي أمام القضاء مجدّدا عن خوصصة “باتيجاك”

الوزير بن مرادي أمام القضاء مجدّدا عن خوصصة “باتيجاك”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد