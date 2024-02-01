لعقاب: “هناك انفلات في الإعلام الرياضي وتجاوزات أضحت تهدد الأمن القومي للجزائر”

قال وزير الاتصال، محمد لعقاب إن هناك انفلات في الإعلام الرياضي، وتجاوزات أضحت تهدد الأمن القومي للجزائر.

وأضاف الوزير لعقاب خلال لقاء له مع رجال الإعلام والصحافة الرياضية: “لاحظ الجميع أن هناك انفلات في الإعلام الرياضي، هذا الانفلات قد ينجر عنه خلق توتر اجتماعي”.

وتابع: “وصلت الممارسة في الإعلام الرياضي، إلى حد ييجعلنا نقول بأن الأمن القومي أصبح في خطر، الخسارة في مباراة بين ناديين، أو خسارة المنتخب الوطني، نجعلها قضية وطنية، فقصف عقول المواطنين وضرب معنوياتهم يعتبر استهدافا للأمن القومي”.

كما أكد الوزير لعقاب خلال اللقاء الذي حضره وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد أن الإعلام الرياضي كاد أن يتسبب في مشاكل دبلوماسية بين البلدان، وقال في هذا السياق: “خبر كاد أن يخلق مشكلا بين الجزائر وموريتانيا، حتى تدخلت النقابة الرياضية ووضحت الأمور”.

ودعا الوزير لعقاب الإعلاميين الرياضيين للتحلي بالمسؤولية، وأضاف: “الصحافة الرياضية للأسف لم يعد فيها تنويعا، لم نر روبورتاجات أو حوارات أو تحقيقات في المستوى، وأصبح الأمر يقتصر على الكلام والجدل بين شخصين أو أكثر.