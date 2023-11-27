لعقاب يكشف عن موعد تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

كشف وزير الاتصال محمد لعقاب، يوم الإثنين، أن موعد تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف سيكون يومي 2 و3 ديسمبر المقبل.

وستنظم وزارة الاتصال حسب بيانها، الاحتفالية الخاصة باليوم الوطني للصحافة في هذا التاريخ (2 و3ديسمبر).

وذلك بعدما أن تمّ تأجيلها تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى جرائم وحشية من قبل الاحتلال الصهيوني الغاشم.

كما قال الوزير لعقاب في تصريح لوسائل الإعلام بمجلس الأمة، أن برنامج الاحتفالية سيتضمن محاضرات وورشات حول “الانشغالات الراهنة لقطاع الإعلام”.

وأكد الوزير أن تسليم جائزة الصحفي المحترف من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيكون يوم 3 ديسمبر للفائزين في مختلف التخصصات التي تمّ اختيارها في هذه الطبعة التاسعة.