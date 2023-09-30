لعقاب يكشف عن ورشات إعلامية وندوة فكرية في الطبعة السابعة

تنصيب لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

أشرف وزير الاتصال، محمد لعقاب، السبت بالجزائر العاصمة، على تنصيب أعضاء لجنة تحكيم الطبعة التاسعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، والتي خصصت هذه السنة لمواضيع “الجزائر الجديدة وإشكالية الأمن الغذائي والمائي”، “الجزائر الجديدة: تمكين الطاقات الشبابية والقدرات الإبداعية” و”الأمن الطاقوي وأبعاده الجيوسياسية”.

وقد حضر مراسيم تنصيب اللجنة، المدير العام للاتصال برئاسة الجمهورية، كمال سيدي سعيد، ورئيس سلطة ضبط السمعي البصري، محمد لوبر، إلى جانب مديري المؤسسات الاعلامية الوطنية وإطارات في الدولة.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أشار لعقاب أن “اللجنة تضم أسماء بارزة في العمل الإعلامي بالجزائر”، لافتا إلى أنه “بتوجيهات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون عرفت الجائزة هذه السنة بعض التحسين باعتماد ثلاثة موضوعات بدل موضوع واحد، وهي “الجزائر الجديدة وإشكالية الأمن الغذائي والمائي، الجزائر الجديدة: تمكين الطاقات الشبابية والقدرات الإبداعية والأمن الطاقوي وأبعاده الجيوسياسية”.

كما أبرز في ذات السياق، أن كل هذه المواضيع “ظل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون يحرص عليها كل الحرص منذ انتخابه رئيسا للجمهورية”، وأن هذا التنوع “من شأنه أن يحفز الاعلاميين على المشاركة بقوة في هذه المسابقة”.

وأضاف أن الجائزة عرفت هذه السنة “الاهتمام بفئة الصورة، حيث تم تثمين قيمة الجائزة لتصبح في مستوى الجوائز الأخرى وهي: فئة الصحافة المكتوبة، فئة الصحافة الإلكترونية، فئة الاعلام الإذاعي وفئة الإعلام التلفزيوني”.

وبتوجيهات من رئيس الجمهورية – يواصل الوزير – “ستشهد احتفالية هذه السنة إطلاق ندوة فكرية وورشات إعلامية ينشطها أساتذة أكاديميون وإعلاميون وطلبة جامعيون لاسيما طلبة الدكتوراه، ويصاحبها تكريم شخصيات ومؤسسات إعلامية وبرامج صحفية إلى جانب العديد من النشاطات”.

وبالمناسبة، دعا لعقاب جميع الإعلاميين والمصورين إلى “المشاركة القوية، ذلك أن هذه المسابقة – كما قال – ليست هدفا نهائيا، إنما هي جزء من احتفالية الجزائر باليوم الوطني للصحافة الموافق لـ22 أكتوبر من كل عام”، والتي تأتي “تكريما للتضحيات الجليلة التي قدمها الصحفيون الجزائريون منذ الحركة الوطنية وإلى يومنا هذا”.

وتهدف هذه الجائزة، التي تمنح بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، إلى تشجيع وترقية الإنتاج الصحفي الوطني بكل أشكاله والتحفيز على التميز والإبداع والاحترافية، وكذا مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة إما فرديا أو جماعيا، ذات الصلة بالمواضيع المقترحة. وقد حدد آخر أجل لاستلام ملفات المشاركة يوم 10 أكتوبر 2023.

للإشارة، تتكون لجنة تحكيم هذه الجائزة، التي يترأسها بلقاسم احسن جاب الله، من أكاديميين وممثلين عن قطاع الإعلام والاتصال.