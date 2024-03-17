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لعقاب يلتقي مدراء القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة

الشروق أونلاين
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لعقاب يلتقي مدراء القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة

يلتقي وزير الاتصال محمد لعقاب، الأحد، بمدراء القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة.

وأفاد بيان للوزارة، الأحد، أن هذا اللقاء يأتي “بعد أن لوحظ مؤخرا عدم احترام التوجيهات الأخيرة التي أسداها وزير الاتصال والسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بخصوص البرامج والمادة الإعلانية المعروضة خلال شهر رمضان المعظم”.

للإشارة، كان وزير الاتصال قد “أسدى تعليماته بهذا الخصوص خلال لقاءين أجراهما يومي 26 و27 جانفي الفارط مع مدراء مؤسسات الإذاعة والتلفزيون وكذا القنوات التلفزيونية الخاصة.”

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