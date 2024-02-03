لعقاب: ينبغي أن يكون الإعلام العمومي أول الملتزمين بالقوانين

خلال ندوة لمديري القنوات الوطنية والجهوية للإذاعة الجزائرية

شدد وزير الاتصال، محمد لعقاب، على “ضرورة احترام القوانين والالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة” وأن يكون الإعلام العمومي “قدوة” في هذا المجال، مع العمل على تحويل الإذاعة المحلية إلى “مركز إشعاع ثقافي وحضاري واجتماعي باستضافة أهل الاختصاص، كل في مجاله”.

وجاء ذلك، خلال إشراف الوزير، السبت، على انطلاق أشغال الندوة الوطنية لمديري القنوات الوطنية والمحطات الجهوية للإذاعة الجزائرية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وبالمناسبة، أكد لعقاب أن هذا اللقاء “يجمع الوزارة الوصية مع مديري الإذاعات المحلية ليكون الخطاب مباشرا وصريحا في الاتجاهين”، وعقب صدور النصوص القانونية الجديدة لقطاع الإعلام، والتي “وجب تطبيقها”، مبرزا أن الإعلام العمومي ينبغي أن يكون “أول الملتزمين بها”.

كما تطرق لعقاب إلى “دور الإذاعات المحلية في تجسيد الإعلام الجواري القريب من المواطن” ليكون – مثلما قال – “صوته الصادق لدى السلطات الولائية والمركزية من جهة، وفي الوقت نفسه يستطيع إيصال صوته إلى السلطات الولائية والمركزية بالكفاءة والكيفية اللازمتين وفي الوقت المناسب إلى المواطن من جهة أخرى”.

واستغل الوزير فرصة هذا اللقاء الذي اعتبره “مثمرا ومفيدا” لتوجيه “جملة من التعليمات والتوجيهات لمديري المحطات الإذاعية يتعلق أبرزها بالاهتمام بالمواطن أولا وقبل كل شيء وتنويع المضامين وأساليب إيصال المعلومة ولغة إيصالها أيضا” مع “الاهتمام بالمنطقة وإبراز أهم الشخصيات والمحطات التاريخية وإبراز مجهودات الدولة في كل المجالات وإيصالها إلى المواطن”.

كما تتمثل هذه التوجيهات – حسب نفس المصدر – في “مراعاة التداخلات الاجتماعية والثقافية مع دول الجوار بالنسبة لإذاعات الولايات الحدودية فيما يتعلق بمسألة البث وتداخل موجات الـFM، التنسيق مع الولاية في كل النشاطات الرسمية وغير الرسمية والتشاور مع الإذاعة المركزية”.

من جهته، أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد، أن “تطوير وعصرنة الإذاعات المحلية من أولويات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وهي اليوم تلعب دورا مهما في إعطاء الكلمة للمواطن”، منوها بـ”مكانة القوانين الجديدة للإعلام السارية المفعول حاليا”، والتي جاءت – مثلما أضاف – “لتقوية وسائل الإعلام على اختلاف أشكالها ودورها في إعطاء الجزائر القوة الإعلامية التي تستحقها”.

واعتبر مستشار رئيس الجمهورية أن الإعلام السمعي البصري والإعلام العمومي هو” القاطرة” لهذا التوجه، وعليه “وجب تقويته والالتزام بآداب وأخلاقيات العمل الإعلامي بصفة كاملة”.

في ختام اللقاء، وجه وزير الاتصال برفع “تقارير مفصلة للوقوف على الاحتياجات والضروريات لكل إذاعة محلية حتى يتم التمكن من دراسة ومعالجة كل النقائص التي تعرفها المحطات الإذاعية الجهوية”.