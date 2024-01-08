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الجزائر

لعقاب يُعين ابراهيم تخروبت مديرا عاما لجريدة المجاهد

الشروق أونلاين
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لعقاب يُعين ابراهيم تخروبت مديرا عاما لجريدة المجاهد
ح.م
وزير الاتصال محمد لعقاب

عين وزير الاتصال، محمد لعقاب، الإثنين، ابراهيم تخروبت مديرا عاما جديدا لجريدة المجاهد.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة فقد جرى التعيين  عقب أشغال الجمعية العامة التي عقدت بخصوص هذا الموضوع.

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