لعقاب يُعين ابراهيم تخروبت مديرا عاما لجريدة المجاهد

عين وزير الاتصال، محمد لعقاب، الإثنين، ابراهيم تخروبت مديرا عاما جديدا لجريدة المجاهد.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة فقد جرى التعيين عقب أشغال الجمعية العامة التي عقدت بخصوص هذا الموضوع.