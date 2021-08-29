لعمارة وبلحوسيني يرسمان التحاقهما بالإفريقي التونسي

النزيف يتواصل في البطولة الجزائرية

رسم الجزائريان نبيل لعمارة المدافع السابق لمولودية الجزائر، وعبد النور بلحوسيني الهداف السابق لاتحاد بلعباس والبطولة الجزائرية، التحاقهما بصفوف النادي الإفريقي التونسي، وفق ما كشفه عن النادي التونسي عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عن اللاعبين المنتدبين الجدد استعدادا للموسم الكروي القادم.

وضمت قائمة اللاعبين المنتدبين كلا من الجزائريين نبيل لعمارة (28 سنة – مدافع) وعبد النور ايهاب بلحوسيني (24 سنة – مهاجم) والنيجري امادو صابو (21 سنة – متوسط ميدان) ومحمد علي العمري (25 سنة – مهاجم).

وتمتد عقود اللاعبين لعمارة وبلحوسيني والعمري إلى غاية 2023 فيما يمتد عقد صابو إلى غاية 2024.

ويأتي الإعلان عن قائمة المنتدبين بعد نجاح الهيئة المديرة برئاسة يوسف العلمي في رفع عقوبة المنع من الانتداب التي كانت مسلطة على النادي الإفريقي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتعيش البطولة الجزائرية على وقع هجرة جماعية لمواهبه، الذين اختاروا الانضمام لعدد من الأندية التونسية، خلال الميركاتو الصيفي، حيث خطف النجم الساحلي التونسي 3 لاعبين كانوا ينشطون في الفترة الأخيرة بالبطولة، وهم إلياس بن يوسف ويوسف العوافي وبوعلام المصمودي، كما تعاقد الأفريقي التونسي مع نبيل لعمارة الظهير الأيسر لمولودية الجزائر والمنتخب المحلي.

ويرجع هذا إلى أن معظم الأندية الجزائرية تعيش على وقع أزمات مادية خانقة، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، تمنعها من دفع مستحقات لاعبيها، كما دخل عدد كبير من اللاعبين في عملية لي ذراع مع أنديتهم جراء فشلهم في الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، كما تراجعت طموحات الأندية الجزائرية على الساحتين العربية والأفريقية، حيث عجزت عن الفوز بأي لقب خارجي طوال السنوات الأخيرة، ما جعل عدد كبير من المواهب المحلية يقررون الانتقال إلى الأندية التونسية والمصرية بشكل خاص، بهدف لعب الأدوار الأولى في المسابقات القارية والإقليمية.