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لعمارة يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الايطالي

الشروق أونلاين
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لعمارة يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الايطالي

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الجمعة ، اتصالا هاتفيا من قبل وزير خارجية إيطاليا، السيد لويجي دي مايو.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية نشرته عبر صفحتها على فايسبوك، وقدم وزير الخارجية الايطالي التهاني، لرمطان لعمامرة، عقب تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.

كما شكّل الاتصال فرصة لبحث أهم مواعيد الشراكة الثنائية واستعراض الأوضاع في منطقتي الساحل والصحراء والشرق الأوسط بغية تعزيز التشاور والتنسيق.

كما تطرق الوزيران إلى آفاق الشراكة الجزائرية-الأوروبية.

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