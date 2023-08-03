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رياضة

لعمارة يرسّم انتقاله إلى اتحاد العاصمة

عمر سلامي
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لعمارة يرسّم انتقاله إلى اتحاد العاصمة
ح.م
نبيل لعمارة

رسّم المدافع نبيل لعمارة انتقاله إلى فريق اتحاد العاصمة، قادما من النادي الإفريقي التونسي.

ووقع لعمارة مع إدارة اتحاد العاصمة على عقد يمتد لموسمين، وشرع أمسية الأربعاء في التحضير مع الفريق.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي “سوسطارة” على “فايسبوك” صورا لتوقيع لعمارة، ورحبت به في الفريق.

ودعم فريق اتحاد العاصمة صفوفه بلاعبين جدد تحسبا للموسم المقبل، من بينهم المدافع المالي سيكو كوناتي، ومتوسط ميدان مولودية البيض عمر مبارك، ومحمد أمين بوزيان القادم من الاتحاد المنستيري التونسي.

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