لعمامرة يوجّه تعليمات إلى سفراء الجزائر في أوكرانيا و3 دول مجاورة لها

قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، يوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لخلية الأزمة على مستوى الوزارة. حيث شدّد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل متابعة وضعية الجالية الجزائرية في أوكرانيا والبلدان المجاورة.

لعمامرة شّدد على ضرورة “التواصل المستمر مع المصالح الدبلوماسية في كل من كييف، وارسو، بوخارست وبودابست. بغية تنسيق الجهود وضمان التكفل الأمثل بأفراد الجالية إلى غاية إجلائهم إلى أرض الوطن”.

كما عقد الوزير اجتماعا تنسيقيا، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع سفراء الجزائر لدى أوكرانيا، بولندا، رومانيا والمجر، حيث أسدى توجيهات بأهمية بذل أقصى الجهود وتوفير الإمكانيات الضرورية لضمان سلامة أعضاء الجالية الوطنية في ظل هذه الظروف الصعبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبالهم عند مراكز العبور في انتظار تنظيم رحلات الإجلاء.