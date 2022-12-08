لعمامرة: إفريقيا يجب أن تتحد لمواجهة الارهاب بنفسها

قال وزير الخارجية رمطان لعمامرة إنه يجب على الدول الإفريقية أن تتحد لمواجهة الارهاب والقضاء عليه باستعمال مجموعة من الآليات.

وجاء هذا خلال جلسة حول “الاستجابة الإفريقية لمكافحة آفة الإرهاب” في إطار اليوم الثاني من أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى للسلم والأمن في إفريقيا.

وأوضح لعمامرة قائلا إنه “من الضروري علينا أن ننظم أنفسنا في استجابة منسقة للتصدي معا للإرهاب والقضاء عليه باستعمال مجموعة من الأدوات والآليات المنسقة والمشروعة على غرار منظومة السلم والأمن الإفريقية التي تعد منظومة فريدة من نوعها في المشهد العالمي تمكن صانعي القرار في إفريقيا من تجميع قواهم في مكافحة الإرهاب وتخفيف عبء تحمل المسؤولية بشكل فردي”.

واعتبر لعمامرة أن مكافحة الإرهاب مسألة محورية يمكن أن تحقق الفارق في الأجندة العالمية لمكافحة الإرهاب معربا عن اعتقده “أن الإنجازات الإفريقية جلية في هذا المجال”.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية القيام بتفعيل وتعزيز الرد الإفريقي ضد تهديد السلم والأمن الذي يطرحه الإرهاب في القارة والوقوف على ما تم تحقيقه وما يجب القيام به مستقبلا وإدخال تغييرات متى اقتضى الأمر تعزيزا للقدرات الإفريقية في صمودها في وجه الإرهاب.