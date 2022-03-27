لعمامرة: اتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا مكسب يجب التمسك به

في كلمته بمنتدى الدوحة في قطر، أكّد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة ضرورة التمسّك باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال لعمامرة في كلمته بحضور نظيرته الليبية، إنّ الاستحقاق الانتخابي في ليبيا ليس غاية بحدّ ذاتها. مشيرا إلى أن الغاية تبقى حلّ مشكل الشرعية في البلاد.

ويتوقف ذلك حسب لعمامرة على “مدى التقدّم المُحرز في بقية المسارات. التي يفترض أن تعمل كلها بطريقة منسجمة وتكاملية لتحقيق الهدف الأسمى في إنهاء الأزمة”.

“ومن هذا المنظور، نرى أنه من الضروري توجيه نفس القدر من الاهتمام للمسارين السياسي والأمني نظرا لترابطهما الوثيق وتأثرهما ببعضها البعض”، يضيف لعمامرة.