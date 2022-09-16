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الجزائر

لعمامرة: اجتماع حول الوحدة الفلسطينية قبل القمة العربية

الشروق أونلاين
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لعمامرة: اجتماع حول الوحدة الفلسطينية قبل القمة العربية
ح.م
وزير الخارجية رمطان لعمامرة

كشف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن الجزائر ستحتضن اجتماعا للفصائل الفلسطينية قبل القمة العربية المقرر عقدها مطلع نوفمبر القادم.

وقال لعمامرة، الخميس، خلال إشرافه بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة على تنصيب عمار بلاني أمينا عاما، خلفا لرشيد شكيب قايد، “إن هناك جهود دؤوبة” من أجل عمل دبلوماسي كبير تحت قيادة رئيس الجمهورية, و الرامي إلى تعزيز وحدة الصف الفلسطيني من خلال اجتماع سيعقد لاحقا في الجزائر قبل القمة العربية.

وأضاف لعمامرة أن الاجتماع يأتي “لتسهيل الوصول إلى وحدة عربية تدعم الوحدة الفلسطينية وتجعل من قمة الجزائر انطلاقة للعمل العربي المشترك قصد تحيين التضامن و التنسيق من اجل السلام الدائم والعادل المبني على إحقاق الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ورفع التحديات المطروحة في المجتمعات العربية من منطلق المصير المشترك و الجماعي”.

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