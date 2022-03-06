لعمامرة يجري مباحثات موسّعة مع نظيره الأردني في عمّان
التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، صباح الأحد. مع نظيره الأردني أيمن الصفدي. في خلال زيارة رسمية يجريها إلى الأردن.
وحسب ما جاء في بيان للخارجية الأردنية، فقد أجرى لعمامرة مع الصفدي “مباحثات موسّعة تتناول تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية في مختلف المجالات. والمستجدّات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجهود حلّ الأزمات”.
يُجرى الآن @AymanHsafadi ووزير الخارجية الجزائري @Lamamra_dz مُباحثات موسعة تتناول تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية في مختلف المجالات، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود حل الأزمات.
🇩🇿 🇯🇴#الأردن #الجزائر pic.twitter.com/bT3ZJHIC4B
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) March 6, 2022