لعمامرة: الجزائر قادرة على تحريك الأمور بإيجابية في المنطقة

اعتبرها مؤهلة لتفعيل العمل العربي المشترك...

وزير الخارجية: احتضان القمة العربية القادمة حق و واجب

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن احتضان الجزائر للقمة العربية القادمة “حق وواجب”، وهي كدولة عربية محورية قادرة على تحريك الأمور بإيجابية عندما تترأس الجهد العربي المشترك، بإعتبارها “مؤهلة لخلق نقلة نوعية من العمل العربي المشترك، وجعل الإيجابيات تتغلب على السلبيات”.

وجدد لعمامرة في حوار لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من أولوية الأولويات، خاصة أنه يجب “تجاوز ضعف الموقف العربي تجاه هذا الأمر بأسرع وقت ممكن واسترجاع قدراتنا على التأثير على مجريات الأمور”.

وعن المشهد بليبيا، اعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن اجتماع دول الجوار الليبي بالجزائر، كان ناجحا بكل المعايير، مشيرا ان “الاجتماعات بشأن ليبيا تعددت خلال السنوات الماضية، في أوروبا وغيرها في المناطق العربية ضمن تنقلات مدروسة، وكانت الأزمة الليبية تدرج في كل هذه اللقاءات، في حين أن اجتماع دول الجوار جاء لنستمع لرأي الحكومة الليبية الشقيقة الشرعية لتتضافر جهودنا تأييدا لحكومة الوحدة الوطنية”، بناء على المواقف الواضحة التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأوضح أن ما “يريده رئيس الجمهورية هو المحافظة على أمن وسلامة طرابلس وعلى استقلال ليبيا، وعلى قدرة الشعب الليبي على تحمل مسؤوليته وإيجاد حلول ليبية للمشاكل الليبية من دون تدخلات وتأثيرات أجنبية”.

من جانب آخر، جدد لعمامرة التأكيد على ضرورة خروج كل القوات من ليبيا، وليس فقط المرتزقة بشكل منظم وتحت إشراف دولي، قائلا “لا يجب أن يكون فوضويا وغير منظم ما يؤثر على استقرار دول الجوار”.

وربط الوزير خروج هذه القوات من ليبيا ونجاح الانتخابات، حيث قال “نريد إخراج هذه القوات من ليبيا للتأكيد من أن الانتخابات ستجرى دون تأثير أجنبي، وللتأكد من أن ليبيا ستسترجع كل مواصفات الاستقلال والسيادة”، مضيفا “إننا لا نريد أن تتحول التوترات في ليبيا إلى بلدان أخرى وقد رأى الجميع ما حدث في تشاد”.

إلى ذلك، تم التطرق إلى الجهود التي تبذلها الجزائر فيما يتعلق بوساطتها في ملف سد النهضة، معتبرا “دخول الجزائر على الساحة إيذانا بإطلاق مرحلة الدبلوماسية الهادئة”، مشيرا إلى أن “الدول المعنية قبلت بأسلوب الجزائر في المساعي الحميدة”، مثمنا بالمناسبة ثقة الأطراف الثلاث،(مصر، إثيوبيا والسودان) في الجزائر والتي قال إنها “ثقة كاملة”.