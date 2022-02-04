لعمامرة: الجزائر مستعدة لتبني حوار أخوي بين مالي والإيكواس

أكد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الجمعة، أن الجزائر على استعداد من أجل تنظيم حوار بين المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا “إيكواس”.

وأوضح وزير الخارجية في حوار له مع وسائل إعلام فرنسية، أنه فيما يتعلق بالوضع في مالي ، “لا مصلحة للمجتمع الدولي في البقاء منقسمًا بينما تعرف الجماعات الإرهابية كيفية التنسيق فيما بينها”

وأشار لعمامرة إلى إنه “لا يزال هناك مجال للتعقل والخطوات لإفساح المجال أمام المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته”.

إلى ذلك أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أنه وبعد قطيعة أكتوبر 2021، بين الجزائر وفرنسا، هناك “تنسيق بشكل تصاعدي “.