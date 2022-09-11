لعمامرة: الجزائر منحت النخب العربية منبرا للتعبير في منتدى وهران

قال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، إن الجزائر منحت منبرا للنخب العربية للتعبير عن انشغالاتها عبر منتدى تواصل الأجيال بوهران.

وأضاف لعمامرة، الأحد، في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر “في أفق القمة العربية المقبلة، تستضيف الجزائر بوهران منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك وتمنح منبرا للنخب العربية للتعبير عن انشغالاتها وتطلعاتها”.

وتابع “مسرور بالتئام هذا الجمع كفضاء تنصهر فيه طموحات الشباب مع تجارب من سبقهم لتنتج نقاشات ثرية ومقترحات بناءة لاستشراف غد أفضل”.

بالصور.. انطلاق منتدى ناشطين من 19 دولة عربية بوهران

انطلقت،الأحد، بوهران أشغال “منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك” بمشاركة مسؤولين سامين وناشطين من المجتمع المدني ومؤثرين وشخصيات أكاديمية رفيعة من 19 دولة عربية.

وقال رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد الرحمان حمزاوي، إن العمل العربي المشترك ينطلق من إرادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في توطيد الأخوة بين البلدان العربية.

وأضاف حمزاوي، الأحد، خلال افتتاح انطلاق أشغال “منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك” بمدينة وهران أن المستقبل العربي يحتم علينا اختيار طريق مجابهة كل من يسعى إلى تدمير الأجيال العربية وقتل طموحاتها.

وتابع قائلا “ترقية العمل العربي المشترك لتمكين جميع الأطياف العربية من المشاركة في تذليل ما تبقى من الصعوبات للوصول إلى التنمية المشتركة”، مشيرا إلى المضي نحو بلورة تصور وتوحيد الجهود لدعم العمل العربي المشترك.

وافتتحت،الأحد، بوهران أشغال “منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك” الذي يتضمن خمس جلسات نقاش بمشاركة مسؤولين سامين وناشطين من المجتمع المدني ومؤثرين وشخصيات أكاديمية رفيعة من 19 دولة عربية.

وهران تستقبل شخصيات وأكاديميين ومؤثرين عرب

ويوم 10 سبتمبر 2022، استقبلت وهران، شخصيات وأكاديمين ومؤثرين عرب ضمن فعاليات منتدى “تواصل الأجيال” لدعم العمل العربي المشترك”، المنظم من قبل المرصد الوطني للمجتمع المدني.

وأفاد بيان للمرصد أن الحدث يهدف لجمع رواد العمل الجمعوي في الوطن العربي لتبادل الرؤى و تقاسم الخبرات وذلك في الفترة الممتدة من 10 إلى 15 سبتمبر 2022 بوهران.

وأضاف البيان أن المنتدى سيعرف مشاركة ممثلين من مختلف فعاليات المجتمع المدني، من بينهم ناشطون جمعويون، شخصيات وكفاءات، باحثون، أكاديميون وخبراء،مسؤولون سامون سابقون، ومثقفون بغية توطيد دعائم التضامن العربي وتعزيز التّــواصل بين الأجيال، وبلورة تصوّر لدعم العمل العربي المشترك.

ويناقش المنتدى مسيرة العمل العربي المشترك، دور المجتمع المدني العربي في مواجهة تأثيرات التحديات الدولية على العالم العربي.

بالإضافة إلى إحياء الذاكرة والتواصل بين الأجيال خدمة للعمل العربي المشترك وسبل تفعيل مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.