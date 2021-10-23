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الجزائر

لعمامرة: الرباط ذهبت بعيدا في تآمرها ضد الجزائر

الشروق أونلاين
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لعمامرة: الرباط ذهبت بعيدا في تآمرها ضد الجزائر

قال وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، السبت، إن المغرب ذهب بعيدا في تآمره على الجزائر واستخدام أفراد جماعات إرهابية وضرب استقرارها من الداخل.

وأضاف لعمامرة، في تصريحات لـروسيا اليوم، أن المغرب وصل إلى الاستنجاد والاستقواء بالاحتلال بإسرائيلي، ولفتنا إلى أن ما تقدم عليه الرباط خطير وغير مقبول.

وصرح بأن هناك افتراءات مغربية تجاه السياسة الخارجية الجزائرية بأن الجزائر مصدر قلق للمنطقة في وقت هي عنصر استقرار.

وشدد الدبلوماسي الجزائري على أن المسؤول عن جعل المنطقة مفتوحة على المجهول هو احتلال المغرب للصحراء الغربية.

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