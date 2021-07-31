لعمامرة المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية يصل إلى مصر

وصل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مساء السبت إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة عمل بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وجاء في تغريدة تم نشرها عبر حساب وزير الخارجية “وصلت للتو للقاهرة في زيارة عمل بصفة مبعوث خاص لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أتطلع للمشاورات التي ستجمعني هذه الأمسية مع أخي وزميلي سامح شكري وكذا إلى اللقاءات المبرمجة غدا مع السلطات العليا لجمهورية مصر العربية الشقيقة ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية.”

لعامرة يلتقي الركن عبد الفتاح البرهان ووزيرة خارجية السودان

أجرى وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، مباحثات مع الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، ووزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، .

وخلال لقائه مع الركن عبد الفتاح البرهان، نشر وزير الخارجية تغريدة جاء فيها” تشرفت اليوم بلقاء السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية الشقيقة، حيث سلمته رسالة من أخيه السيد الرئيس تبون.”

وتابع “أكدت له عزمنا على مواصلة الجهود لتعزيز علاقات الأخوة والتضامن وكذا استعدادنا للمساهمة في ترقية حلول سلمية للأزمات في المنطقة.”

وجاءت هذه المباحثات عقب الزيارة الرسمية التي تقود وزير الخارجية، رمطان لعمامرة إلى السودان، حيث جاء في تغريدة له عبر حسابه على تويتر”جلسة مباحثات مع زميلتي الأخت مريم الصادق المهدي، استعرضنا خلالها جملة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة والجهود الرامية لحلحلة الأزمات في منطقتي القرن الإفريقي وشمال إفريقيا إلى جانب آفاق تعزيز العمل العربي المشترك وترقية الشراكة الإفريقية-العربية”.