لعمامرة: برمجة 4 رحلات جديدة لاجلاء الجزائريين من أوكرانيا

وصل 76 جزائريا يقيمون في أوكرانيا مساء الخميس ليلا الى الجزائر العاصمة قادمين من بوخارست الرومانية في أول رحلة اجلاء للرعايا الجزائريين فيما تمت برمجة 4 رحلات أخرى خلال الأيام القادمة.

وكان رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج في استقبال هؤلاء الرعايا لدى وصولهم الى مطار الجزائر الدولي على متن رحلة للخطوط الجوية الجزائرية.

وفي تصريح لوسائل الاعلام ، ذكر لعمامرة أن”عملية اليوم هي الاولى من نوعها و أن أربع رحلات أخرى منتظرة في الأيام المقبلة”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن “مصالح سفاراتنا مجندة على مستوى الحدود مع أوكرانيا لتسهيل عبور أعضاء جاليتنا نحو رومانيا و المجر و بولونيا”. مشيرا مع ذلك الى أن “الاجلاء لا يتم بشكل اجباري، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة أعضاء جاليتنا في العودة أم لا الى ارض الوطن”.

وبهذا الصدد اوضح لعمامرة أن “الكثير من الرعايا الجزائريين الذين وصلوا الى عواصم البلدان المذكورة أعلاه لم يرغبوا في الاجلاء في رحلة اليوم بالرغم من توفر الاماكن ” في الطائرة.

وأضاف الوزير “إن البعض منهم يتمنون الرجوع الى مقاعد الدراسة في الجامعات في القريب العاجل واخرون بقوا لأسباب أخرى” مؤكدا في نفس الوقت “أن السفارات والقنصليات الجزائرية تبقى على اتم الاستعداد للتكفل بكل جزائري يرغب في العودة الى ارض الوطن”.

وبهده المناسبة حيا الوزير تضامن عدة عائلات جزائرية مع اخوانهم على مستوى الحدود مع اوكرانيا بتوفير لهم الطعام والماوى” وأضاف ان “عائلات أجنبية قدمت ايضا يد العون الى الرعايا الجزائريين” معترفا ان عبور هؤلاء التراب الاوكراني نحو الحدود لم يكن سهلا.

ومن جهة اخرى اعرب الرعايا الجزائريين عن شكرهم للسلطات الجزائرية لتجندها و التكفل بهم مند الأيام الاولى.

الجزائر تقرر إجلاء عائلات موظفي سفارتها بأوكرانيا

وقررت الجزائر إجلاء عائلات موظفي سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف بسبب العملية العسكرية الروسية الجارية هناك.

وحسب مصادر مطلعة فإن وزارة الخارجية قررت إجلاء عائلات موظفي السفارة الجزائريين مع الابقاء على الموظفين والسفير، وذلك على متن الرحلات الخاصة التي خصصت للرعايا المقيمين بأوكرانيا.

وأوضحت إنه سيتم إجلاء 100 شخص من الرعايا الجزائريين الذي عبروا الحدود، وذلك ضمن رحلة خاصة من مطار بوخاريست عاصمة رومانيا.

سفير الجزائر برومانيا يكشف تفاصيل عملية اجلاء المقيمين بأوكرانيا

أكد سفير الجزائر برومانيا مناد حباك، الخميس، أن مصالح السفارة وفرت كل الظروف والتسهيلات لأفراد الجالية الجزائرية المقيمين في أوكرانيا والدول المجاورة لتسهيل عودتهم إلى الجزائر.

وأبرز حباك في اتصال حصري خص به الاذاعة الجزائرية أن مصالحه جندت كل الوسائل للتكفل بأفراد الجالية الجزائرية هناك على غرار الفنادق، مخبر تحاليل للكشف عن فيروس كورونا بالإضافة الى الوثائق اللازمة في حال ضياع جوازات سفرهم.

وأردف قائلا “في الوقت الحاضر استقبلنا تقريبا 70 شاب منهم طلبة في مقتبل العمر البعض منهم من فقد جواز سفره.. قمنا بإرسال سائق لمسافة 500 كلم ليسلمهم جواز سفر استعجالي.”

كما أوضح سفير الجزائر برومانيا مناد حباك أن السلطات الرومانية جد متعاونة وقدمت كل التسهيلات اللازمة لضمان إجلاء الرعايا الجزائرين هناك وبالدول المجاورة.

رحلة لإجلاء الجزائريين المقيمين بأوكرانيا هذا الخميس

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن برمجة رحلة إجلاء خاصة للخطوط الجوية الجزائرية، يوم الخميس 03 مارس 2022 انطلاقا من العاصمة الرومانية بوخارست.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وفي إطار الإجراءات المتخذة للتكفل بأعضاء الجالية الوطنية العالقين في البلدان المجاورة لجمهورية أوكرانيا تبعا للأوضاع التي يعرفها هذا البلد، تعلن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن برمجة رحلة إجلاء خاصة للخطوط الجوية الجزائرية، يوم غد الخميس 03 مارس 2022 انطلاقا من العاصمة الرومانية بوخارست، على الساعة الخامسة (17.00) بالتوقيت المحلي لرومانيا، لتصل إلى أرض الوطن في حدود الساعة الثامنة والربع (20.15) مساء”.

وتابع بيان الخارجية “وفي هذا السياق، تدعو وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج المواطنين الجزائريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية نحو رومانيا أو البلدان المجاورة بالتواصل مع مصالحنا الدبلوماسية في بوخارست قصد اتباع الإجراءات اللازمة لتسجيلهم في رحلة الإجلاء: الرقم الأخضر: 65 45 314 21 40 00 البريد الإلكتروني: ambalgeria@ambasada-algeriei.ro”