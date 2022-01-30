لعمامرة: تاريخ القمة العربية سيعلن في اجتماع مارس

قال وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الأحد، إن تاريخ القمة العربية المقبلة بالجزائر سيعلن في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة شهر مارس القادم.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، الأحد، أن لعمامرة كشف أن الجزائر ستطرح خلال الاجتماع الوزاري الرسمي بالقاهرة شهر مارس المقبل، تاريخ انعقاد القمة الذي يحدده الرئيس عبد المجيد تبون مع استكمال المشاورات الحالية مع الدول العربية الشقيقة.

وأحاط لعمامرة نظراءه خلال أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد بالكويت، بالخطوات التحضيرية التي باشرت بها الجزائر تمهيدا لهذا الحدث الهام وكذا مساعيها الرامية لتوفير العوامل الأساسية لنجاح القمة.

وركز لعمامرة على الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لهذا الموضوع والذي أكد في عديد المناسبات تطلعه لعقد قمة تجمع شمل البلدان العربية وتبعث روحا جديدة في آليات العمل العربي المشترك.

وأكد الوزير أن الجزائر ستواصل وستكثف لقاءاتها التشاورية، بما في ذلك مساعيها الرامية للم شمل الفلسطينيين وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وستطرح خلال الاجتماع الوزاري الرسمي بالقاهرة شهر مارس المقبل، تاريخ انعقاد القمة الذي يحدده الرئيس عبد المجيد تبون مع استكمال المشاورات الحالية مع الدول العربية الشقيقة.

وأضاف بيان الخارجية أن اجتماع وزراء الخارجية العرب خصص لمناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وتبادل الرؤى بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات وضرورة استثمار هذه الأزمة في تعزيز التعاون واستشراف العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد كوفيد-19 وموقع المجموعة العربية في ظل التنبؤ بحدوث تغيرات في موازين القوى الراهنة.

كما تناول الوزراء العرب الاستحقاقات العربية المقبلة على مختلف المستويات، بما في ذلك الدورة العادية للمجلس الوزاري المرتقبة بالقاهرة شهر مارس المقبل والقمة العربية بالجزائر قبل نهاية هذا العام.

وأجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه العرب، خاصة وزراء خارجية كل من السعودية، تونس، موريتانيا، جيبوتي وفلسطين، حيث تركزت المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.. لعمامرة يهنئ نظيره الكويتي

وهنأ وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، على نجاح الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي احتظنته الكويت الأحد.

وكتب لعمامرة، الأحد، في تغريدة له في صفحته الرسمية عبر تويتر “أهنئ أخي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لدولة الكويت الشقيقة على نجاح الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي احتضنته مدينة الكويت اليوم وعلى رئاسته المتميزة للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية”.

لعمامرة سيشارك في اجتماع هام بالكويت

ويشارك وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد بدولة الكويت 30 جانفي الجاري، والذي يندرج ضمن اللقاءات الدورية غير الرسمية التي أقرها المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في شهر فيفري من السنة الماضية.

وتأتي مشاركة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بدعوة من نظيره الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح.

وسيتيح هذا الاجتماع للوزراء العرب فرصة للنقاش وتبادل الآراء حول أبرز المواضيع المطروحة على الساحة العربية ومناقشة التحديات التي تواجه الوطن العربي فضلا عن التحضير للاستحقاقات المقبلة.

كما سيسعى وزراء الخارجية العرب لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق العربي إزاء قضايا إقليمية ودولية راهنة.

وسيغتنم الوزير لعمامرة هذه الفرصة ليقدم عرضا عن التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر في غضون السنة الجارية.

ومن المرتقب أن يعقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على هامش هذا الاجتماع عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه العرب ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية.