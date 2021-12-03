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الجزائر

 لعمامرة: تحالف المغرب العسكري مع إسرائيل يبعده كثيرا عن الجزائر

الشروق أونلاين
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 لعمامرة: تحالف المغرب العسكري مع إسرائيل يبعده كثيرا عن الجزائر

قال وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، أن كل خطوة تخطوها السلطات المغربية ضمن تحالفها العسكري مع الكيان الصهيوني تبعدها كثيرا عن الجزائر وشعبها.  

وقال لعمامرة، في تصريح صحفي على هامش أعمال الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلام والأمن التي ينظمها الاتحاد الأفريقي بوهران، إن التحالف العسكري المغربي الإسرائيلي يعكس تقاطع مسارين وتوسع إقليمي مدفوعين بإنكار وجود شعبين محرومين من حقوقهما غير القابلة للتصرف.”

كما أوضح لعمامرة أن السلطات المغربية بتحالفها مع الكيان الصهيوني تساهم في تصاعد غير مسبوق للهيمنة الإسرائيلية على المنطقة، مشيرا إلى أن كل خطوة تتخذها السلطات المغربية في هذا التحالف العسكري غير الصحي تأخذهم بعيدًا عن الجزائر وشعبها”.

كما رد لعمامرة على سؤال متعلق بالمزاعم التي تنسبها بعض وسائل الإعلام المغربية بشأن المكاسب السياسية المزعومة التي ستحققها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في القمة العربية المقبلة وبمناسبة انعقاد ندوة الاتحاد الإفريقي المنعقدة حاليًا في وهران، قائلا: “الدبلوماسية الجزائرية متعددة الأبعاد والوظائف وهي دائما في خدمة أهداف نبيلة متعددة”.

وأوضح: المغرب وضع نصب عينيه الصحراء الغربية والجزائر مما يجعل أحكامه خاطئة بهذا الشأن.

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