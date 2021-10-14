لعمامرة: تصنيع الجزائر للقاح كورونا سيساهم في تلبية إحتياجات دول إفريقية

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الخميس، أن تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا بالجزائر ليس فقط لتغطية احتياجات البلد الخاصة ولكن أيضا للمساهمة في تلبية احتياجات دول افريقية أخرى.

وكتب لعمامرة في تدوينة على حسـابه الشخصي تويتر، مؤكدا أن “عملية تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا بالجزائر ليس فقط لتغطية احتياجاتها الخاصة ولكن ايضا للمساهمة في تلبية احتياجات دول افريقية أخرى”.

وأضاف الوزير يقول “خلال مناقشة التقرير المتعلق بالمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أعربت عن دعمنا لدوره “المركز الإفريقي” في توجيه جهودنا الرامية لمكافحة الجائحة”.

كما دعا لعمامرة إلى ترشيد استخدام الموارد المالية المحلية لتجنب الإفراط في الاعتماد على الشركاء الدوليين.

وكتب لعمامرة على موقعه الرسمي على ” تويتر” ، بمناسبة ‘” مشاركة الجزائر في الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي انطلقت أشغالها صبيحة اليوم بمناقشة مشروع الميزانية، أبرزت الحاجة الملحة لترشيد استخدام الموارد المالية المحلية لتجنب الإفراط في الاعتماد على الشركاء الدوليين”.

وانطلقت صبيحة اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أشغال الدورة الـ39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بحضور قادة ومسؤولي مفوضية الاتحاد ووزراء من 55 دولة عضو في المنظمة الإفريقية.

وسيشهد هذا الاجتماع الذي يستغرق يومين، تحت عنوان: “الفنون والثقافة والتراث: روافع لبناء إفريقيا التي نريدها”، أيضا مشاركة ممثلين عن المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.

ويشارك لعمامرة في هذا الاجتماع، على رأس وفد هام، حسبما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

ومن المنتظر، أن يتناول المجلس خلال هذه الدورة مجموعة من الملفات المتعلقة بتنفيذ أجندة 2063 وآفاق تعزيز التعاون بين دول القارة في مجال مكافحة جائحة كورونا، إلى جانب مواضيع تتعلق بالعمل الإفريقي المشترك والسبل الكفيلة بتمكين المؤسسات القارية، على غرار البرلمان الإفريقي، من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها.