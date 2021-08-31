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الجزائر

لعمامرة: خروج ليبيا من الأزمة يقتضي تحقيق المصالحة الوطنية

الشروق أونلاين
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لعمامرة: خروج ليبيا من الأزمة يقتضي تحقيق المصالحة الوطنية

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن خروج ليبيا من الأزمة يقتضي تحقيق المصالحة الوطنية، مؤكدا أن ليبيا بإمكانها الاستفادة بصفة مطلقة من التجربة الجزائرية في هذا المجال.

وأوضح لعمامرة في مؤتمر صحفي نشطه مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، في ختام اجتماع دول جوار ليبيا بالجزائر أن كل النصوص بما فيها مخرجات مؤتمر برلين تؤكد على إمكانية استفادة ليبيا من التجربة الجزائرية

في هذا الشأن،مؤكدا أن المصالحة الوطنية ركيزة لاستتباب الأمن في ليبيا.

وأضاف أن الجزائر مستعدة ومهتمة بإرسال مجموعة من المراقبين لمتابعة الانتخابات العامة المقبلة المزمع تنظيمها في ديسمبر المقبل إذا طالبت الحكومة الليبية بذلك.

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