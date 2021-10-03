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لعمامرة في أديس أبابا ممثلا لرئيس الجمهورية  

الشروق أونلاين
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لعمامرة في أديس أبابا ممثلا لرئيس الجمهورية  

يحل وزير الخارجية رمطان لعمامرة الاثنين بأديس أبابا لتمثيل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مراسم تنصيب الحكومة الإثيوبية الجديدة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، الأحد ، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يحل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بأديس أبابا.

وأوضح البيان أن زيارة الوزير لعمامرة  لأديس أبابا المقررة الاثنين للمشاركة في مراسم تنصيب الحكومة الإثيوبية الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي أجريت شهر جويلية المنصرم، والتي أفرزت فوز حزب الوزير الأول أحمد أبي لعهدة ثانية، بالأغلبية.

وأشار البيان إلى أنه من المنتظر أن يعقد لعمامرة، على هامش هذا الموعد، لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الإثيوبيين ونظرائه من الوفود المشاركة وكذا مسؤولين سامين في مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وتأتي مشاركة الجزائر في هذه الفعالية بناءً على دعوة رسمية للرئيس عبد المجيد تبون من السلطات العليا الإثيوبية، تكريسا للعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين وتجسيدا للرغبة المشتركة التي تحدو قيادتي البلدين التأسيس شراكة استراتيجية شاملة تستجيب لتطلعات الجانبين.

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