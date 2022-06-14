لعمامرة في أول اتصال مع نظيرته الفرنسية ورسائل لحكومة مدريد

أجرى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الإثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيرته الفرنسية الجديدة كاثرين كولونا، هو الأول من نوعه، تناول العلاقات الثنائية، كما وجه من خلاله رسالة للحكومة الإسبانية، واصفا سياساتها الأخيرة “بغير المسؤولة”.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، تلقى الوزير لعمامرة اتصالا هاتفيا من نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، حيث سمحت هذه المحادثات الأولى من نوعها بالوقوف على جودة وكثافة العلاقات الجزائرية الفرنسية، إلى جانب المواعيد الهامة المتاحة لضمان تنشيطها في عدة مجالات.

وأوضح أن الوزيرين أكدا على ضرورة “مواصلة الجهود لترجمة التوجهات الاستراتيجية للرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، بهدف بناء شراكة متوازنة ومفيدة للطرفين على أساس الاحترام المتبادل والتعاون البناء”.

وأضاف البيان أن لعمامرة وكولونا ناقشا “القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الدولي والإقليمي، واتفقا بشأنها على تكثيف المشاورات بشأنها بين البلدين”.

وشدد لعمامرة خلال الإتصال على “تمسك الجزائر بأن تكون العلاقات بين الشركاء في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​ موافقة للشرعية الدولية، وأن تكون بمنأى عن أي تأزيم نتيجة سياسات هروب إلى الأمام غير مسؤولة”.