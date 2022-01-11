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لعمامرة في السعودية بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية

الشروق أونلاين
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لعمامرة في السعودية بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الثلاثاء، بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقي في زيارة عمل.

 وجاء في بيان لوزارة الخارجية “تندرج هذه الزيارة في إطار تجسيد توجيهات قيادتي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وحرصهما على توطيد أواصر الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين”.

وتابع بيان الوزارة إن الزيارة تهدف إلى “تعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة مستجدات الأوضاع على الساحة العربية وضمان التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة للعمل العربي المشترك“.

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