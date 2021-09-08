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الجزائر

لعمامرة في القاهرة للمشاركة في أشغال مجلس الجامعة العربية

الشروق أونلاين
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لعمامرة في القاهرة للمشاركة في أشغال مجلس الجامعة العربية

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، الخميس،بالقاهرة، في أشغال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

وجاء في بيان للوزارة “يتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من القضايا السياسية الراهنة وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية على غرار سوريا وليبيا واليمن ومكافحة الإرهاب وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.”

وتهدف مشاركة الجزائر للتأكيد على مواقفها الثابتة إزاء القضايا العربية لاسيما دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وكذا إعادة طرح مقاربتها السلمية التي تعتمد الحوار والحلول السياسية لتسوية الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية الشقيقة مع رفض التدخلات الخارجية. كما ستغتنم الجزائر هذه الفرصة للدعوة إلى اعتماد منهجية عمل عربي مشترك تعتمد على أسس مستحدثة تحمل أبعادا تستجيب لمتطلبات  المرحلة الراهنة.

ومن المنتظر أن يجري الوزير لعمامرة على هامش أشغال هذه الدورة سلسلة من المحادثات الثنائية مع بعض نظرائه العرب حول التعزيز المستمر لعلاقات التعاون الثنائي والعديد من القضايا العربية والإقليمية والدولية.

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