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لعمامرة في جولة إفريقية جديدة تشمل 5 دول بينها مصر وموريتانيا

الشروق أونلاين
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لعمامرة في جولة إفريقية جديدة تشمل 5 دول بينها مصر وموريتانيا

يشرع وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الأحد، في جولة إفريقية جديدة يبدأها من مصر وتشمل موريتانيا والنيجر والكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل.

وذكرت مصادر “للشروق نيوز”، إن لعمامرة لعمامرة سيطير إلى القاهرة اليوم لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب، ثم سيتوجه بعدها إلى موريتانيا ثم النيجر لعقد لقاءات ثنائية، وسيزور الكونغو الديمقراطية التي تترأس الاتحاد الإفريقي وسيختتم جولته بزيارة الكونغو برازافيل التي تترأس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بليبيا.

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