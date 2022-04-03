لعمامرة في زيارة إلى موسكو.. في إطار جهود عربية لحلّ أزمة أوكرانيا

يشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، إبتداء من الإثنين، في زيارة إلى موسكو. لمباشرة مشاورات مع الجانب الروسي حول الأزمة في أوكرانيا.

وتأتي زيارة لعمامرة في إطار مجموعة الاتصال العربية التي تضمّ وزراء خارجية الجزائر، مصر، العراق، السودان، والأردن. إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية.

وستتبع زيارة مجموعة الاتصال العربية إلى موسكو ، بزيارة إلى العاصمة البولندية وارسو للقاء الطرف الأوكراني.

وجاء في بيان للخارجية، أن وزراء الخارجية العرب “سيستمعون إلى مواقف وانشغالات الطرفين على ضوء آخر التطورات الأمنية والسياسية للأزمة في أوكرانيا”.

كما سيبحث الوزراء “آفاق وسبل مساهمة مجموعة الاتصال العربية في مساعي التهدئة والتخفيف من حدّة التوتر. وصولا إلى تقريب وجهات النظر بما يسمح بالتعجيل في التوصل إلى حلّ سياسي”.

وقد أقرّ مجلس وزراء جامعة الدول العربية في دورته الـ157 بالقاهرة، تشكيل مجموعة الاتصال العربية. لتوَّلي “متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالقضية الأوكرانية. بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة”، يشير ذات البيان.

لعمامرة يشارك في اجتماع مجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة الأوكرانية

وكان لعمامرة قد شارك يوم السبت، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، في اجتماع تنسيقي لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الاجتماع جرى بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

كما يندرج هذا الاجتماع في إطار التحضير للزيارة المرتقبة لوزراء خارجية الجزائر والأردن والسودان والعراق ومصر إلى كل من موسكو ووارسو، للتحادث مع نظرائهم من روسيا وأوكرانيا.

مجموعة الاتصال العربية تعقد اجتماعا لمتابعة الأزمة في أوكرانيا

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري المكلفة بمتابعة الأزمة في أوكرانيا عقدت اجتماعاً تنسيقياً اليوم السبت عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وأوضح المصدر أن الاجتماع هدف إلى التحضير لزيارة المجموعة إلى موسكو يوم الاثنين 4 أفريل الجاري للقاء مع وزير الخارجية الروسي وتليها مباشرة زيارة إلى بولندا اليوم التالي للقاء مع وزير خارجية أوكرانيا.