لعمامرة في زيارة عمل إلى جمهورية الكونعو

حل، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الثلاثاء ببرازافيل عاصمة جمهورية الكونغو في زيارة عمل.

وحسب، بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، كان في استقبال لعمامرة لدى وصوله مطار برازافيل، وزير الدولة فلوران نتسيبا، رئيس ديوان رئاسة جمهورية الكونغو.

وأوضح: تندرج هذه الزيارة في إطار تقاليد التشاور والتنسيق بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة على الصعيد القاري وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بعمل اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا التي يرأسها رئيس جمهورية الكونغو، السيد دونيس ساسو نغيسو.