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الجزائر

لعمامرة في زيارة عمل إلى مالي

الشروق أونلاين
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لعمامرة في زيارة عمل إلى مالي

شرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الأربعاء، في زيارة عمل إلى جمهورية مالي تدوم يومين، بصفته مبعوثًا خاصًا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح بيان للوزارة، أنه تم استقبال لعمامرة مساء الأربعاء من طرف نظيره المالي عبد اللاي ديوب، مشيرة إلى أنّ الزيارة تندرج في إطار الجهود المشتركة للبلدين الرامية إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية وإعطاء زخم جديد لعملية السلام والمصالحة في مالي”.

وسيعقد وزير الشؤون الخارجية، خلال هذه الزيارة سلسلة من اللقاءات مع نظيره المالي، إضافة إلى السلطات العليا لجمهورية مالي، كما سيعقد لعمامرة بصفته قائد الوساطة الدولية، اجتماعات مع الفاعلين الرئيسيين لاتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وفي هذا الصدد، سيجتمع الوزير مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، وكذلك مع ممثلي الاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

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