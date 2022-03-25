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الجزائر

لعمامرة في قطر للمشاركة في منتدى “التحول إلى عصر جديد”

الشروق أونلاين
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لعمامرة في قطر للمشاركة في منتدى “التحول إلى عصر جديد”

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في الطبعة العشرين لمنتدى الدوحة الدولي، الذي ستحتضنه العاصمة القطرية يومي 26 و27 مارس 2022، تحت عنوان ” التحول إلى عصر جديد”.

وسيشارك في المنتدى بدعوة من الشيخ محمد بن عبد الرحمان بن جاسم آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية لدولة قطر.

وسيجمع هذا المنتدى الفكري ثلة من رجال السياسة والمفكرين وصناع القرار على المستوى العالمي، للتطرق إلى عدة مواضيع ذات الصلة بالحوكمة العالمية والتحديات التي يواجهها القانون الدولي والمنظمات الدولية والاقليمية، وكذا فواعل المجتمع المدني في السياق العالمي المعاصر، وذلك بغية بلورة تصورات جديدة ومستحدثة كفيلة بمواكبة التوجهات الجيوسياسية الجديدة ومجابهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية المعاصرة.

كما سيتناول المشاركون بالنقاش أبرز القضايا والأزمات السياسية والأمنية على الصعيدين الجهوي والدولي فضلا عن ملفات الطاقة والاستثمار والتنمية الاقتصادية والصحة والمناخ واللاجئين والهجرة.

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