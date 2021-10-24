لعمامرة في كيغالي للمشاركة في اجتماع إفريقيا-أوروبا

يحل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مساء الأحد، بعاصمة رواندا، كيغالي، للمشاركة في اجتماع إفريقيا- أوروبا.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أن لعمامرة سيرأس الوفد الجزائري المشارك في أشغال الطبعة الثانية للاجتماع الوزاري المشترك بين ” الاتحاد الإفريقي – الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف البيان أن الاجتماع يتضمن محورين أساسيين، يصبو الأول إلى مناقشة التعاون بين المنظمتين لغرض تعزيز قدرات مجابهة العوامل التي تهدد الأمن والسلم في القارتين الإفريقية والأوروبية، فضلا عن ملفات الحكم الراشد والهجرة وتنقل الاشخاص.

أما المحور الثاني، سيستعرض من خلاله الوزراء الأفارقة مع نظرائهم الأوروبيين سبل تشجيع الاستثمار لإحداث تحولات هيكلية مستدامة في أفريقيا وكذا تطوير كفاءات العامل البشري في ميادين التعليم والعلوم والتكنولوجيا.

وسيغتنم لعمامرة فرصة تواجده بكيغالي ليجري محادثات مع نظيره الرواندي، فانسون بيروتا، كما سيتم استقباله من قبل السلطات العليا لهذا البلد.

ومن المرتقب كذلك أن تكون لرئيس الدبلوماسية الجزائرية، على هامش الاجتماع الوزاري، عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه الأفارقة والأوروبيين، يتناولون خلالها المسائل المدرجة في أجندة الاجتماع فضلا عن العلاقات الثنائية بين الجزائر وتلك الدول، إضافة إلى الملفات السياسية والأمنية المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.