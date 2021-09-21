لعمامرة: قرار قطع العلاقات مع المغرب كان يتعين على الجزائر اتخاذه لهذا السبب!

قال وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، إن قطع العلاقات مع المغرب كان قرارا يتعين على الجزائر اتخاذه من أجل تبليغ “الرسالة” إلى حكومة البلد المجاور بعد أعمال معادية لسيادة الجزائر ووحدتها”.

وأكد لعمامرة، الثلاثاء، في حوار أجراه مع قناة “CNN International” إن الجزائر كانت صبورة بشكل كبير مع الأفعال التي ارتكبها المغرب ضد سيادة الجزائر ووحدتها.”

وأوضح رمطان لعمامرة “لهذا نعتقد أن مثل هذا القرار أبلغ الرسالة المناسبة إلى حكومة المغرب.”

وأكد أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب كان “طريقة حضارية” لإنهاء وضع لا يمكن أن يستمر أكثر، من دون التسبب في ضرر والذي يهدد بقيادة البلدين إلى طريق غير مرغوب فيه”.

وأشار لعمامرة إلى أن الجزائر طلبت تفسيرات من السلطات المغربية حول الموضوع الذي أثاره سفير المغرب لدى الأمم المتحدة حول دعم “قضية الاستقلال المزعوم لمنطقة القبائل”، لكن لم يتم تقديم أي تفسير.

وشدد الرجل الأول على رأس الدبلوماسية الجزائرية أن “الجزائر كان عليها أن تتخذ قرارا سياديا” ، مضيفا انه كان يجب على هذا الوضع غير الطبيعي “استفزازات المغرب” يجب أن ينتهي على أي حال.

لعمامرة..الجزائر تدعم الشعب الليبي

وأكد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ،رمطان العمامرة، أن الجزائر على مسافة واحدة مع أطراف النزاع في ليبيا ولا تدعم أي طرف سوى الشعب الليبي.

وردا على سؤال بشأن مزاعم بخصوص دعم الجزائر لطرف على حساب آخر في الصراع الليبي، قال “إذا كانت هناك دولة في المنطقة على مسافة متساوية من جميع الأطراف في ليبيا فهي الجزائر، لذلك أعتقد أن هذا يحتاج إلى تصحيح.”