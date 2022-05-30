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الجزائر

لعمامرة للجرندي: الجزائر ستظل دائما سندا لتونس

الشروق أونلاين
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لعمامرة للجرندي: الجزائر ستظل دائما سندا لتونس
ح.م
جانب من اللقاء بين لعمامرة والجرندي

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الأحد، إن العلاقات مع الجزائر تتسم بالمتانة، وإن نظيره رمطان لعمامرة أبلغه إن الجزائر ستظل دائما سندا لتونس.

وأكد الجرندي في تغريدة بعد لقائه وزير الخارجية رمطان لعمامرة على هامش القمة الأفريقية بمالابو: سعدت بلقاء أخي رمطان لعمامرة تبادلنا الرؤى حول القمة الافريقية.

وأضاف: أكدنا متانة العلاقات بين بلدينا وقائدينا اللذين منحاها بعدا استراتيجيا.

وأوضح إن لعمامرة: أكد لي أن الجزائر ستظل دائما سندا لتونس كما كانت تونس وما تزال سندا للجزائر بناء على ما يجمعهما من ماض وحاضر ومستقبل ومصير مشترك.

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